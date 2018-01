Non solo il nome di Tomas Soucek dello Slavia Praga, attualmente in prestito allo Slovan Liberec, che andrebbe a sostituire Carlos Sanchez, apprezzato in Spagna. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe al lavoro anche per un centrocampista ‘geometrico’, che possa prendere il posto di Milan Badelj adesso, ma soprattutto in futuro. In tal senso, la SPAL starebbe aspettando un’offerta ufficiale per Federico Viviani.