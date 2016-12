Dopo Kalinic, è il turno di Federico Bernardeschi. Come ammesso recentemente dal patron Andrea Della Valle, la Fiorentina vuole blindare i migliori calciatori della sua rosa e nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra l'agente dell'attaccante classe '94, Beppe Bozzo, e il ds viola Pantaleo Corvino. Ufficialmente per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie, ma è inevitabile che si sia parlato anche del futuro del calciatore di Carrara.



Sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno 2019, Bernardeschi percepisce oggi un ingaggio di 1 milione di euro e la proposta del club e di adeguarlo sensibilmente provando ad inserire nel nuovo eventuale accordo anche una clausola rescissoria che, come per Kalinic, allontani le pretendenti che negli ultimi tempi gli hanno messo gli occhi addosso. In Italia, è soprattutto l'Inter ad aver mostrato un forte interesse per Bernardeschi, giudicato, alla pari di Berardi, come il miglior talento espresso recentemente dal calcio italiano e per questo finito sotto la lente di ingrandimento dei nuovi proprietari di Suning. Il giocatore piace anche a Juve, Milan e Napoli.