Novità di rilievo all'interno della Fiorentina e riguarda i Della Valle: per la prima volta, scrive La Repubblica, i proprietari del club viola non hanno messo un veto alla cessione di Federico Bernardeschi a società italiane, come è sempre avvenuto in passato per calciatori di spessore tecnico, come Toni, Cuadrado, passando per Jovetic.



Per essere ancora più concreti, se Inter o Juventus si mettono in corsa, alla fine si aggiudicherà Bernardeschi chi offrirà di più, compresi nerazzurri e bianconeri. In gioco, ci sono anche il Chelsea e il Manchester United e Corvino ha l’ordine di far partite un’asta con base minima di 45 milioni di euro.