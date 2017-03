La Fiorentina è al lavoro per il nuovo stadio. Ma, come risulta da una lettera che la società viola ha allegato assieme alla documentazione consegnata al Comune di Firenze lo scorso 28 dicembre relativa al nuovo stadio, senza investitori salta tutto. La questione viene affrontata a proposito del Piano Economico Finanziario (PEF) non ancora consegnato a Palazzo Vecchio: “per poter procedere alla definizione del suddetto programma economico finanziario – si legge nella missiva – occorre ricercare sul mercato gli investitori che, in raggruppamento tra loro o tramite un'apposita società di scopo, siano effettivamente disponibili a partecipare all'operazione, rimanendo inteso che, qualora l'esito non fosse positivo, verrà meno l'interesse di ACF Fiorentina”.



Scelta esposta nella lettera che accompagnava lo studio di fattibilità consegnato al Comune il 14 luglio 2014, ma che stride un po' con quanto dichiarato dal presidente Andrea Della Valle in occasione della presentazione dei plastici: "Ad oggi non avendo partner direi che sono totali – ma tutte queste grandi operazioni - ha sottolineato - si costruiscono nel mondo con partner finanziari, bancari, c'è un po' di tutto, poi la proprietà mette la sua parte".