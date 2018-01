Il dilemma “vendere o non vendere” non è proprio di questa vicenda. Perché se il Crystal Palace, il Besiktas o una delle altre squadre che seguono Khouma Babacar dovesse presentare un’offerta - che, da ciò che è stato raccolto - sarà fuori mercato, vista la situazione contrattuale del senegalese e la forza economica di chi vorrebbe acquistarlo, presenterà una proposta ufficiale, la Fiorentina non opporrà certo resistenza. Quindi, come sostituire il classe ’93? Magari prendendo un esterno d’attacco, relegando Cyril Thereau al ruolo di vice-Simeone, ovvero quello occupato attualmente da Babacar, e jolly d’attacco. In alternativa, Corvino e Freitas dovranno cercare una prima punta che possa agire da riserva del ‘Cholito’. Oppure investire i soldi altrove, dal riscatto di Riccardo Saponara fino alla chiusura anticipata delle operazioni necessarie per rinforzare una rosa che espone delle falle. Sicuramente, sarebbe un incasso inaspettato. Non per questo da gestire proficuamente e oculatamente.