Roma-Fiorentina 4-0



Tatarusanu 5,5: Prende 4 gol ma è il meno colpevole di tutti. Rassegnato.



Sanchez 5: Nei tre di difesa deve ancora crescere tanto. Spesso distratto e fuori posizione, sul gol del vantaggio giallorosso combina un disastro.



Rodriguez 5: Probabilmente non è al 100% e si vede. Le colpe sul gol di Dzeko sono anche sue. La punizione del raddoppio nasce da una sua incertezza su una discesa del bosniaco.



Astori 4,5: Si perde Peres nell'occasione in cui il brasiliano si trova a tu per tu con Tatarusanu. Solo l'improbabile conclusione dell'esterno romanista lo salva. Il quarto di Dzeko è su un suo assist.



Chiesa 5,5: Va vicinissimo al gol con un pallonetto delizioso intercettato. Parte forte ma si spegne pian piano rimanendo fuori dalla manovra viola. Discontinuo.



(dal 78' Cristoforo sv)



Vecino 5: Un fantasma nel centrocampo viola. La Roma fa il bello e il cattivo tempo e la difesa viola è abbandonata a se stessa.



Badelj 5: Manca di grinta e cattiveria, come il compagno di reparto non riesce a coprire e nemmeno a servire gli attaccanti. Assente.



Olivera 5: Poco pericoloso nelle incursioni anche se è uno dei pochi a provarci. Pecca in fase difensiva.



(dal 63' Ilicic 5,5: Mal servito, non riesce a dare un senso alla sua partita).



Bernardeschi 5,5: Partita anonima per il talentino della Viola. In questa serata, il suo apporto è stato quasi inesistente.



(dal 75' Tello sv)



Borja Valero 5,5: La brutta copia del giocatore che fu. Una stagione decisamente sotto il suo livello.



Babacar 5: Di palle giocabili gliene arrivano poche e quelle poche non sono indimenticabili. Rivedibile.





All. Sousa 4: Se davvero è lui il possibile sostituto di Allegri, deve sperare che la dirigenza bianconera questa sera non abbia visto la partita.