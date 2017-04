Fiorentina-Bologna 1-0



Tatarusanu 6: spettatore non pagante per buona parte della gara dato che il Bologna non trova mai lo specchio, rischia soltamto in uscita in un paio d'occasioni.



Tomovic 6: chiamato a sostituire Gonzalo Rodriguez lo fa più che dignitosamente non concedendo praticamente niente ai rispettivi avversari e rendendo inoffensive le rare scorribande degli attaccanti felsinei.



Sanchez 6,5: fa valere il fisico in tutti contrasti ed ha sempre meglio contro gli avversari. Si prende anche la briga di gestire il pallone sulle ripartenze e lo fa dovere.



Astori 6,5: funziona bene la marcatura su Destro nella prima frazione di gioco. Va vicino al gol con un bel colpo di testa parato da Mirante. Per il resto normale amministrazione.



Tello 6,5: bel numero personale negli ultimi minuti del primo tempo con tanto di doppio passo e pallone sull'esterno della rete. Ci mette anta corsa e cerca varie iniziative personali anche nel seguito della partita, lasciando spesso Torosidis sul posto.



(dall'83: Chiesa s.v.)



Badelj 6: non costruisce tanto a livello di gioco ma il suo lavoro da metronomo viene svolto con saggezza e lucidità trasmettendo così tranquillità alla squadra.



Cristoforo 6: tocca a lui sostituire Vecino in mezzo al campo, ma non trova quasi mai il passaggio nello stretto e non appare concentrato in fase di costruzione. Da rivedere.



Milic 6,5: chiude benissimo nei primi minuti sulla conclusione di Destro. Nella ripresa è autore di un preciso assist per il colpo di testa vincente di Babacar. Tanta corsa e buoni spunti da parte sua, probabilmente è la sua miglior partita in stagione.



Ilicic 6: alla prima occasione si rende subito pericoloso con tiro che finisce a fil di palo sulla destra. Pasticcia intorno alla mezz'ora perdendo il pallone dopo una bella falcata da centrocampo. Buono anche il tiro ad inizio ripresa che esce di pochissimo.



(dal 70' Saponara 6: entra e dopo pochi minuti dal suo ingresso prova ungran tiro da fuori indirizzato sotto il sette, ma Mirante che respinge con la mano)



Borja Valero 6,5: ha una buona occasione su un passaggio rischioso di Mirate per tirare verso la porta ma calcia alto. Successivamente serve tanti buoni palloni a Kalinic, e al 38' va vicino al gol con un bel tiro dalla sinistra parato da Mirante. Nel finale di gara si rende protagonista con numerosi recuperi palla anche sulla fascia. Mirante gli nega di nuovo il gol su deviando il suo calcio di punizione.



Kalinic 5,5: nel primo tempo scatta benissimo in profondità, ma manca sempre l'ultimo tocco. Tanti palloni giocabili per lui ma non giocati come dovrebbe. Lascia spazio nella ripresa a Babacar.



(dal 46' Babacar: entra e di testa realizza il vantaggio per i viola.





All. Sousa 6,5: si inventa una formazione inedita schierando Cristoforo a centrocampo e rispolverando Milic sulla fascia. Opportuno l'ingresso di Babacar per la vittoria finale, sceglie di far riposare Chiesa il più possibile mandandolo in campo solo nel finale.