Sampdoria-Fiorentina 2-2



Tatarusanu 6: non può nulla sullo spettacolare tiro che vale l'1-0, bravo a chiudere in uscita su Fernandes qualche minuto più tardi. Nessuna colpa anche sul raddoppio doriano.



Sanchez 5,5: allo scadere del primo tempo si divora una clamorosa occasione di testa da due passi. Dei tre difensori è quello più attento e incisivo, almeno sino a che non perde Alvarez quando la Samp raddoppia.



Gonzalo Rodriguez 6,5: qualche imprecisione, ma anche tanto fisico contro Quagliarella e Schick. Imperioso lo stacco che vale l'1-1 gigliato.



Astori 5,5: si fa prendere in controtempo dall'imbucata splendida di Torreira, spalancando un'autostrada a Bruno Fernandes. Meno attento rispetto ad altre gare.



​Milic 6: generoso in fase di spinta, mette anche qualche traversone interessante pur scappando poche volte alla marcatura di Bereszynski.



(dal 72' Chiesa 6,5: subito vivace e pericoloso, avrebbe meritato forse un maggior minutaggio).



Borja Valero 6: nel centrocampo viola è lui l'ago della bilancia. Recupera tantissimi palloni, difficilmente li perde, ma da un giocatore con la sua qualità ci si aspetta qualcosa di più.



Badelj 5,5: perde un paio di possessi sanguinosi nella prima fazione. Si preoccupa principalmente di spezzettare la manovra doriana, lasciando i compiti di impostazione a Borja Valero.



Tello 6,5: a sinistra la Fiorentina avrebbe più spazio, ma Tello fatica a sfondare a causa del costante raddoppio di Linetty. Quando punta Dodò però il brasiliano va in difficoltà, come in occasione del palo centrato al 55'. Cresce nel finale.



Bernardeschi 5,5: il primo squillo della Fiorentina è affidato ad un suo sinistro che sfiora il palo su calcio piazzato. Nel resto dell'incontro però il numero 10 viola si mette in mostra soltanto a sprazzi.



(dall'80' Saponara s.v.: entra per dare freschezza alla manovra).



Ilicic 5: non si vede praticamente mai, fatto salvo un tiro bloccato da Viviano. Sbaglia molto, Sousa lo toglie all'intervallo.



(dal 45' Kalinic 6,5: lo stacco con cui centra il palo alla mezz'ora del secondo tempo avrebbe meritato una sorte migliore. Il suo ingresso alleggerisce la pressione dei centrali doriani su Babacar, e libera spazi in avanti per la Fiorentina).



Babacar 7: fare a sportellate con Silvestre e Skriniar non è semplice. Nel primo tempo viene lasciato troppo solo, quando Sousa gli affianca Kalinic e Chiesa la sua prestazione migliora nettamente. Bravo a cercare la conclusione scorgendo Viviano mal posizionato in occasione del 2-2.





All. Paulo Sousa 6: la Fiorentina è troppo tenera in fase difensiva, a volte svagata, e l'assetto con i due trequartisti lascia troppo solo Babacar in avanti. Il tecnico è bravo però a inserire Kalinic a supporto del senegalese nella ripresa, perchè l'ingresso del numero 9 alleggerisce la pressione dei centrali doriani e allarga le maglie della retroguardia doriana. Pareggio giusto ai punti, meritato dalla Fiorentina.