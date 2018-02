Atalanta-Fiorentina 1-1



Sportiello 6: disimpegnato, quando Petagna la butta dentro si lamenta con la retroguardia ma non ha particolari colpe. Nella ripresa inizia ad essere infastidito dai colpi di testa nerazzurri, che fatica un poco a respingere.



Milenkovic 5,5: fa il suo senza brillare ma al 39’ si infortuna da solo e il suo rendimento ne risente. Subisce le incursioni del Papu: a volte riesce ad anticiparlo, altre si fa beffare, ma nella ripresa queste ultime sono sempre di meno, il Papu è stanco. Poi commette un fallo dopo l’altro e lascia i suoi in 10 nei momenti più concitati.



Pezzella 6: fa il suo compitino e mostra autorità nell’area di rigore. Prestazione sufficiente.



Astori 6, 5: si scontra spesso con de Roon e poi con Mancini ma i suoi filtranti mettono paura alla retroguardia nerazzurra. A un certo punto si sposta e fa muro sugli attacchi affamati del Papu. Di testa sfiora anche il gol. Bene. Nella ripresa commette un fallo di mano e rischia un rigore contro.



Biraghi 6: la fascia destra è sua, ma non riesce sempre a smarcarsi dal lesto Castagne. Sul gol di Petagna sbaglia la marcatura e si rende colpevole. Quando entra Ilicic non capisce più nulla e rimane disorientato.



Benassi 5,5: si ferma troppo spesso fuori dall’area piccola e non si accorge di essere in fuorigioco. Simula un fallo in area piccola e viene ammonito, il mister lo toglie.



Dal 24’ st Dabo 6: nessun problema a contenere Freuler, stanco e assopito.



Badelj 6,5: lancia con sicurezza e precisione il suo missile per il vantaggio al quarto d’ora. In ritardo su Caldara, si becca un giallo evitabile.



Veretout 6: nei contrasti con de Roon non ha la meglio, fatica a costruire e a inserirsi in azioni corali. Nella ripresa sale in attacco e tenta di raddoppiare il punteggio viola, invano. Tenta anche un siluro da fuori area: troppo avventato.



Dias 5,5: chiuso da Gosens, fatica ad inserirsi e al 28’ ha l’occasione d’oro solo in area ma manda a lato del palo. Troppo poco preciso.



Dal 39’ st Thereau: sv



Chiesa 6,5: perfetto il suo assist a Badelj per il vantaggio, continua a cercare la rete guadagnando corner pericolosi. In forma, ma nella ripresa Ilicic lo disorienta.



Simeone 5,5: al 6’ sbaglia un’incredibile palla gol davanti a Caldara e Gollini. Supera Castagne, Caldara ma non ci riesce con Mancini. Parte in volata al 28’ verso la rete superando Palomino, ma Dias manda fuori. Dopo il giallo e alcuni falli rischiosi viene sostituito.



Dal 14’ st Falcinelli 6: entra e si fa subito conoscere dalla retroguardia nerazzurra che trattiene a stento i suoi attacchi.



All. Pioli 6: la sua squadra gioca seguendo schemi ben studiati e va subito in vantaggio, ma lascia troppi scoperti gli spazi ai nerazzurri. Nella ripresa indovina meno i cambi rispetto a Gasperini.