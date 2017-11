Spal-Fiorentina 1-1



Sportiello 6: non può nulla sul gol, ma ad inizio gara sventa la rete di Felipe



Gaspar 6,5: sulla fascia di destra è incontenibile, una delle sorprese di questa stagione



Pezzella 5,5: in difficoltà spesso commette fallo, da rivedere



Astori 6: molto meglio nella difesa a tre della ripresa che gli permette di impostare con serenità



Olivera 5: soffre le discese di Lazzari non riuscendo a contenerlo e viene sostituito ad inizio ripresa



(dal 46' Babacar 6,5: cambia il volto della sua squadra, forse bisognerebbe farlo giocare dal primo minuto)



Veretout 6: tocca un'infinità di palloni, ma la difesa estense non si fa trafiggere. Nel primo tempo la sua specialità, la punizione, si infrange sulla barriera e non impegna Gomis



Sanchez 6,5: sia a centrocampo, sia in difesa, Sanchez risponde presente. Un guerriero al quale è difficile rinunciare



Benassi 5: oggi non gira nulla per il mediano viola. Non entra mai in partita e non riesce mai a fare la cosa giusta



Gil Dias 6: inizia la partita giocando a tutto campo, tenta spesso l'uno contro uno e mette spesso in pensiero la difesa avversari. E' suo il fuorigioco sul gol del vantaggio annullato.



(dal 62' Saponara 6: non crea nulla e sembra non essere in campo, ma ai fini del pareggio il suo palleggio nelle zone calde della partita sono preziose)



Simeone 6: prova a pareggiare con una girata al volo che sfiora la traversa. Viene arginato bene dalla difesa avversaria con la quale lotta per novanta minuti



Chiesa 7: è indemoniato, vorrebbe sempre la pallatra i piedi. Nel primo tempo il gol gli vien anullato, ma a dieci dalla fine è bravo a crederci e realizzare la rete del pareggio. Causa anche l'espulsione di Oikonomou





All. Pioli 6,5: è bravo a leggere la partita e il cambio modulo nel secondo tempo gli da ragione. La sua squadra deve migliorare sul profilo psicologico per essere determinante