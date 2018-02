Bologna-Fiorentina: 1-2



​Sportiello 5.5: decide di emulare Mirante e regala a Pulgar la gioia del gol olimpico che vale il pareggio.



Laurini 6: il Bologna cambia modulo a discapito delle fasce e lui ne giova, ha la possibilità di avanzare senza troppi affanni.



(dal 46’ Gaspar 6: qualche incertezza a livello difensivo l'ha mostrata ma la sua è una prova tutto sommato sufficiente)



Astori 6: gli avversari creano densità nella parte centrale del campo e il muro viola regge discretamente.



Milenkovic 6: partita solida del centrale che, nonostante il sovraffollamento e i pochi riferimenti che offre il Bologna, non demerita affatto.



Biraghi 6: soffre un pochino gli avversari ma resiste e combatte per tutta la durata del match.



Badelj 6.5: perno di centrocampo, la sua esperienza e qualità danno spunto a qualche interessante verticalizzazione.



Veretout 6.5: il primo grande gol della giornata è suo, un bolide all'incrocio dei pali che condanna Mirante.



Benassi 6: centrocampista con licenza d'offendere, non ci pensa due volte a lanciare in profondità o cercare la conclusione a rete.



Dias 6: qualche buono spunto e poco altro, un buon tiro sul secondo palo è quanto prodotto oggi.



(dal 79’ Hugo 6: sostituzione funzionale al cambio di modulo nel tentativo di rimpolpare la difesa)



Simeone 5.5: in difficoltà per buona parte della gara, i pochi palloni che arrivano vengono intercettati spesso prima che possa arrivarci.



(dal 68’ Falcinelli 6: così come Simeone anche l'ex Sassuolo fatica a trovare il suo spazio in campo. Si fa vedere un po' di più).



Chiesa 7: sicuramente il migliore del reparto avanzato, risulta sempre imprevedibile e per questo Pioli lo pretende sempre nel vivo del gioco così da poter rendersi pericoloso.





All. Pioli 6: Fiorentina reduce da un periodo buio arriva a Bologna in cerca di riscatto, la prestazione dei suoi non può che rincuorare l'ambiente.