Fiorentina-Cagliari 1-0



Tatarusanu 6: salva i suoi sul destro di Borriello da dentro l'area. Un'altra parata nella ripresa sull'attaccante dei sardi, poi per il resto normale amministrazione.



Tomovic 6: partita ordinata senza particolari sbavature, almeno fino al 56' quando si becca un giallo evitabile. Finisce la sua ordinata gara anzi tempo per infortunio.



(dal 65' Sanchez: l'unica pecca della sua gara la commette concedendo il cross pericolo di Borriello per Sau)



Gonzalo Rodriguez 6: perde spesso Borriello in marcatura soprattuto nel primo tempo. Nel secondo chiude bene e respinge il tiro insidioso di Barella. L'unica distrazione nella ripresa avviene nel lasciare Sau libero di colpire di testa.



Astori 6: Borriello si dimostra un avversario ostico anche per lui, dato che spesso va in affanno quando lo deve marcare. A parte il bomber dei rossoblu dalle sue parti non passa comunque nessun altro.



Tello 6,5: corre tanto senza però mai pigiare fino a fondo sull'acceleratore. Al 29' cerca un tiro dalla destra ma Rafael para comodamente. Per tutta la ripresa fa poco, ma si dimostra decisivo in pieno recupero con il cross pennellato per il gol vittoria di Kalinic.



Vecino 6: fa girare il pallone a dovere, senza però imbastire giocate illuminanti. Bene in fase di non possesso nel marcare i mediani avversari.



Borja Valero 6: aiuta tempestivamente Tatarusanu quando un pallone respinto da lui resta nei pressi nella porta. Partita di sacrificio nel complesso, dove si trova a gestire la manovra dei suoi in tutte le fasi, difensiva compresa.



Chiesa 6,5: al 20' il gioellino viola mosta di che pasta è fatto impegnando Rafael in parata con un bolide da fuori. Nella ripresa sfiora un grandissimo gol con un tiro da lontano respinto da tempestivamente da Rafael. Tanta qualità anche se poi cala anche lui come gli altri nella ripresa.



Bernardeschi 6,5: grandissima iniziativa personale nel primo minuto di gioco nella quale sfiora il gol. Al 23' in progressione costringe Rafael alla parata in tuffo. Nel secondo tempo rimedia un sacco di pedate dagli avversari, dato che riesce sempre a sgusciare via da quest'ultimi con la sua solita qualità.



(dal 79' Badelj s.v.)



Saponara 6: prova a rendersi pericoloso nei primi 20 minuti, cala poi vistosamente nella ripresa, pur mettendoci sempre impegno e dedizione nella manovra offensiva dei suoi.



(dal 65' Ilicic 6: l'unica giocata memorabile è un tentativo in semi rovesciata spedito con il pallone spedito altissimo)



Kalinic 6,5: spreca al 10' un pallone d'oro servitogli da Bernardeschi calciando debole e addosso a Rafael. Anche intorno alla mezz'ora si dimostra spreciso nei pressi dell'area. Poco dopo invece va vicino al gol di testa ma non indovina l'angolazione esatta. Si fa per perdonare però al 93' con un il colpo di testa che valgono i tre punti per la Fiorentina.



All. Sousa 6 : si affida al trio del futuro composto da Chiesa, Saponara e Bernardeschi. Quando vede che i suoi non riescono a sbloccarsi inserisce giustamente una pedina offensiva come Ilicic, resta da capire ancora la sostituzione di un giocatore di qualità come Bernardeschi nel momento del bisogno.