Fiorentina-Borussia Monchengladbach 2-4



Tatarusanu 6: decisivo in più occasioni nel primo tempo, nel secondo perde completamente la bussola insieme ai compagni di squadra non intercettando più i tiri degli avversari. Si fa letteralmente spiazzare in occasione del rigore incassato.



Sanchez 4,5: nella fase iniziale della gara gli avversari sfrecciano nella sua zona in totale libertà, non riacquistando completa sicurezza e non coprendo quasi mai la zona di sua competenza. Forse la peggior partita da quando Sousa lo ha arretrato in difesa.



Gonzalo Rodriguez 5: ci mette del suo anche il capitano che non indovina mai i movimenti degli avversari e nel secondo tempo arriva troppe volte in ritardo in chiusura. Così non va.



Astori 4,5: nei minuti iniziali tiene a bada con esperienza Hazard, ma lascia invece libero Vestergaard di centrare in pieno la traversa di testa. La capitolazione della squadra nel secondo tempo è per gran parte colpa sua dato che non guida la difesa a dovere come nell' occasione del gol di Christensen lasciato libero di saltare in area.



Chiesa 6,5: si beve gli avversari che è una meraviglia sia sulla fascia che per vie centrali. Sommer gli nega la gioia del gol neutralizzando un suo buon tiro nel primo tempo. Nel secondo tempo quando la squadra va sotto è l'unico a dimostrare di crederci ancora provando costantemente il pressing in velocità.



(dal 64' Babacar 5: non entra mai in partita e non arriva mai con decisione sui pochi palloni giocabili)



Badelj 5: incanta gli spettatori della gara con il suo palleggio, ma a volte gli manca di completare l'ultimo di passaggio. Manca di brillantezza e il gioco ne risente totalmente. Esce nel secondo tempo in virtù di Babacar.



Vecino 5: parte bene, ma poi la superiorità del centrocampo del Borussia si fa sentire e va in affanno. Nel secondo tempo non trova più spazi per far ripartire i suoi e tocca pochissimi palloni rispetto al solito.



Maxi Olivera 5,5: sulla fascia riesce a creare anche qualcosa di interessante, ma è comunque poco rispetto a quello che potrebbe fare quando gli si creano certi spazi. In certi momenti appare anche piuttosto confuso.



Bernardeschi 6: una perla il suo assist su progressione per Kalinic. Intorno al 23' si fa chiudere lo specchio da Sommer. Nel secondo tempo, quando la squadra comincia il suo vistoso calo sparisce dal gioco. Esce per far spazio ad Ilicic.



(dal 64' Ilicic 6,5: entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e prova tante giocate e tiri verso la porta senza però ottenere niente di fatto. Lodevole comunque l'impegno)



Borja Valero 6: rapido a sfruttare lo scivolone di Vestergaard per avventarsi sul pallone e spedirlo in rete. Commette alcuni errori di troppo in fase di impostazione come quando perde un velenoso pallone al 40' che poteva costare caro ai viola. Assente dal gioco anche lui come tutti i compagni nella ripresa.



Kalinic 6: gran gol da attaccante di razza con il pallone piazzato all'angolino basso sul secondo palo. Lavora bene per i compagni di sponda, ma appena la squadra si fa rimontare diventa un fantasma in campo non trovando più l'occasione di rendersi pericoloso.





All. Sousa 5: non impartisce alla squadra la determinazione che serve per portare a casa il risultato in occasione dopo il doppio vantaggio. Non prova a rinforzare la difesa ad inizio secondo tempo quando i suoi cominciano a calare. Dopo gli ingressi di Babacar e Badelj non fa il terzo cambio. Si dimostra così enormemente colpevole come tutti gli altri della debacle della sua formazione.