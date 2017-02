Pescara-Fiorentina 1-2



Sportiello 6: non deve compiere parate, si limita solo a raccogliere il pallone dalla rete sul gol di Caprari



Sanchez 5,5: distratto nel primo tempo, più concentrato nel secondo



Tomovic 5: gioca solo il primo tempo, rischia di farsi espellere ed è sempre in ritardo



(dal 45' Chiesa 6,5: porta molta vivacità sulla fascia e costringe spesso al raddoppio di marcatura i difensori del Pescara. È lui a cambiare il volto della gara.)



De Maio 6: ingaggia una battaglia con Bahebeck e spesso la perde. Ma è favorito dalla poca spinta offensiva dei biancazzurri



Tello 6,5: tanti dribbling, poca efficacia. Eppure trasforma la sua partita a dir poco nulla prima inventando un gol fantastico dalla trequarti e poi trovando il fortunoso gol del 2-1



Badelj 5,5: da lui ci si aspetta il solito contributo in cabina di regia, ma la manovra della Fiorentina è lenta e prevedibile



(dall'84' Cristoforo S.V.)



Vecino 5,5: poche incursioni in fase offensiva, partecipa alla generale mancanze d'idee dei viola



Olivera 5,5: sulla fascia prova a spingere ma sbatte spesso contro il muro dei biancazzurri



Ilicic 6: è il giocatore più pericoloso dei viola, colpisce un palo su punizione e sembra avere sempre pronta la giocata giusta



Borja Valero 5,5: non in serata il centrocampista spagnolo, poco nel vivo dell'azione



Babacar 5: viene costantemente bloccato dalla difesa del Pescara, non rendendosi mai pericoloso



(dal 90' Salcedo S.V.)



All. Sousa 6: la sua Fiorentina è lenta, imprecisa e poco bella da vedere. Paga le tante assenze, ma anche poche idee. Eppure riesce a trovare la vittoria grazie a due gol casuali contro un Pescara che si era difeso bene per tutta la gara