Fiorentina-Empoli 1-2



Tatarusanu 6: appare distratto fin dai primi minuti quando non interviene deciso sul tiro di Krunic, perde poi il pallone in uscita regalandolo ad El Kaddouri per il gol del vantaggio dell'Empoli. Smanaccia anche il tiro di Croce ad inizio ripresa. Decisivo però con la parata sul colpo di testa di Thiam. Intuisce poi la traiettoria del rigore di Pasqual ma non ci arriva.



Tomovic 6: ha un minimo di colpa sul gol di El Kaddouri, ma è comunque grintoso nel cercare di limitare il più possibule le scorribande del reparto offensivo di un Empoli oggi più dinamico del solito.



Astori 6: funziona a dovere nel primo tempo la sua marcatura stretta su Michelidze. Cerca spesso il lancio lungo per i compagni in attacco e non compie nessuna sbavatura in marcatura. Uno come lui uò fare comunque molto di più.



Sanchez 6: Nel primo tempo non lascia mai la posizione e tiene a bada Michelidze. Nel secondo tempo si mette in mostra con delle belle aperture per importanti, ma è Thiam a dargli più di un grattacapo.



Chiesa 6: grandissima giocata personale nei primi cinque minuti di gioco con tiro a seguire deviato da Skorupski. Con il trascorrere dei minuti cala un po', ma riesce comunque a rendersi pericoloso prima di lasciare il campo con un diagonale che esce davvero di poco.



(dall'80': Maxi Olivera s.v.)



Vecino 5,5: cerca il gran tiro da fuori al 16' che però finisce alto. Ci riprova intorno alla mezz'ora ma para senza affanni Skorupski. Per il resto della gara invece non trova più spazi per impostare la manovra come dovrebbe.



Borja Valero 6: predica nel deserto per tutto il primo tempo con la sua solita qualità come quando nel finale di primo tempo salta un uomo e serve benissimo con il pallonetto Chiesa chiuso però da Bellusci. Prezioso nella ripresa con l'assist per Tello autore del gol del pareggio. Si ritrova poi ingiustamente accusato nel finale di aver commesso il rigore dal direttore gara.



Tello 6,5: spara alto a porta vuota nei primi minuti sulla ribattuta di Skorupski. Nella ripresa prova a riscattarsi scappando a Veseli e servendo un assist non sfruttato da Bernardeschi. Prova il destro sul primo palato parato ancora da Skorupski, ma trova poco dopo il gol in area su assist ravvicinato di Borja Valero. In crescita.



Bernardeschi 6: salva i suoi sul tiro di Krunic respingendo di petto il pallone deviato da Tatarusanu. Prima dello scadere della prima frazione cerca la gran conclusione da fuori che finisce però tra le braccia di Skorupski. Ha un'altra grande occasione ad inizio ripresa calciando forte su assist di Tello ma ancora Skorupski devia sopra la traversa. Sousa lo sostituisce esattamente quando sembra iniziare a carburare.



(dal 61' Babacar 6: buoni movimenti da parte dall'attaccante viola subentrato nella ripresa, anche se non gli si presentano mai palle gol)



Saponara 4,5: nessuno spunto degno di nota dall'uomo più atteso della gara, che contro la sua squadra non riesce mai a creare gli spazi per consentirgli la giocata. Fantasma in campo.



(dal 61' Ilicic 6,5: entra e innesca Borja Valero per l'assist vincente per il gol di Tello. Successivamente scalfisce la traversa con una gran botta su punizione da lontano)



Kalinic 5: cerca di fare tutto da solo in attacco dato che i compagni arretrano troppo. Cerca il traversone e il gioco di sponda ma non basta. Nel finale gli viene anche rifilato il cartellino rosso per proteste.





All. Sousa 5,5: manda in campo una formazione sulla carta tutta fantasia con Bernardeschi e Saponara ma se ne vede ben poca. Manca la sostanza di Badelj a centrocampo, mentre capisce che Ilicic e Babacar potrebbero cambiare il risultato e li inserisce. Sbaglia magari a sostituire Bernardeschi nel momento in cui sembrava essere entrato in partita.