Chievo Verona-Fiorentina 0-3



Tatarusanu 6.5: uno dei migliori in campo questa sera e se la fiorentina ha chiuso con zero reti subite lo deve soprattutto a lui. Si supera più di una volta soprattutto sui tiri ravvicinati di Meggiorini.



Sanchez 6: il Chievo attacca molto sulle fasce e soprattutto dalla sua parte, facendo diventare il suo lavoro ancora più arduo. Primo tempo un po' sotto tono, ma si riscatta nel secondo con buone chiusure.



G. Rodriguez 6.5: deve fare i conti con la grande fisicità dei gialloblù ma non per questo si fa sorprendere, chiudendo sui numerosi traversoni che giungono nella propria area di rigore.

(dal 82' Tomovic: s.v.)



Astori 6.5: chiusure provvidenziali anche quelle del numero 13, attento e bravo a scegliere i tempi giusti.



Borja Valero 5.5: non in una delle sue migliori serate. Lo spagnolo soffre la robustezza degli avversari e spesso non trova la giocata che vorrebbe.



Badelj 6: prezioso il suo lavoro sia in fase offensiva che in fase difensiva.



Vecino 6.5: è sempre nel vivo dell'azione e fraseggia bene sia con Chiesa che con Tello.



Chiesa 6.5: le sue condizioni sono in continua crescita e si sta confermando uomo chiave per Sosa partita dopo partita.



Tello 6.5: non parte al meglio ma il gol lo rianima e gli fa tirar fuori le sue grandi doti soprattutto negli inserimenti.

(dal 45' Olivera 6: fa il suo e si propone bene in fase offensiva.)



Bernardeschi 7: è sempre una spina nel fianco per le difese avversarie e anche stasera lo dimostra. Ottime le sue ripartenze veloci, supportate dalla sua grandissima tecnica.



Babacar 5.5: nonostante il gol realizzato su rigore, non raggiunge appieno la sufficienza. Troppo impacciato tra le maglie gialloblù, non incide come dovrebbe.





All.: Sousa 6.5: deve fare i conti con la grande fisicità della squadra clivense e la sua squadra risponde bene. Mossa a sorpresa vincente quella di Tello che apre il match e si rende spesso pericoloso.