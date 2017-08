Sportiello 7: Non può nulla sui due gol di Icardi, ma nega a Brozovic la gioia del gol con un grande intervento. Ancora incolpevole sull’incornata di Perisic, poi fa il miracolo su Icardi



Tomovic 4: Annullato da Perisic.



Vitor Hugo 5: Soffre i continui tagli di Icardi e sfiora un autogol.



Astori 5: Dopo 4’ di gioco stende Icardi in area di rigore con imbarazzante ingenuità.



Maxi Olivera 5,5: Non spinge quasi mai perché impensierito da un Candreva in giornata di grazia. In affanno per l’intera gara.



Veretout 5,5: Partita soporifera, poi si sveglia quando a 10’ dalla fine colpisce in pieno un palo con un tiro dalla distanza. (Dall'80' Zekhnini s.v.)



Sanchez 5,5: Vacuo, si limita all’appoggio semplice, ma fa acqua quando c’è da tamponare le iniziative avversarie.



Benassi 5: Da ex non si fa rimpiangere al Meazza. Da trequartista fatica a trovare la posizione giusta. (dal 55’ Cristoforo 6: Dà qualcosa in più alla manovra viola)



Eysseric 5,5: Buone idee, ma ancora un po’ pigro.



Gil Dias 6: Buona gamba. Bene palla al piede, meno quando la sfera viaggia lontano dal suo campo d’azione.



Simeone 6: Suo il primo serio attacco della Fiorentina verso la porta nerazzurra, quando impegna Handanovic con un bel colpo di testa. Buona presenza in area di rigore. (Dal 60’ Babacar 6,5 : In trenta minuti mostra di essere indispensabile per l’attacco viola).



Pioli 5: Il divario tecnico con l’Inter è notevole, ma la sua squadra propone davvero poco.