Hellas Verona-Fiorentina 0-5



Sportiello 6,5: attento sulle conclusioni da lontano. Provvidenziale nel finale su Romulo da distanza ravvicinata.



Gaspar 6: in fase di spinta è un motorino infaticabile. Fatica di più nelle chiusure difensive, dove talvolta si fa sorprendere da Fares.



Pezzella 6,5: buona partita per il centrale argentino che si occupa senza troppi problemi di Pazzini.



Astori 7: elegante, attento e quasi mai in difficoltà. Guida con sicurezza la divesa viola e si prende anche il lusso di mettere in ghiaccio il risultato dopo appena 24' di gioco. Leader.



Biraghi 6,5: buona prestazione. Accompagna bene l'azione dei suoi e difende con ordine.



Badelj 6,5: insieme al compagno Veretout domina il centrocampo dettando i tempi di gioco. Corre senza sosta per 90'.



Veretout 7,5: gioca un gran primo tempo, mostrando di avere grande tecnica e buona personalità. Il gol su punizione nella ripresa è una perla assoluta che incornicia la sua grande prestazione.



(dall'84' Cristoforo sv: entra con la partita già in ghiaccio. Una breve passerella per lui).



Benassi 6,5: Instancabile nei movimenti, oggi non riesce a rendersi pericoloso come i compagni di reparto.



Thereau 7: perfetto sul calcio di rigore. Crea più di un problema alla difesa scaligera con i suoi movimenti tra le linee. Vince tutti i contrasti di testa. Nella ripresa si abbassa di più in aiuto al centrocampo. Grande esordio con la viola.



(dal 75' Babacar sv: entra ad un quarto d'ora dalla fine, ma non incide più di tanto).



Chiesa 7: attacca spesso la profondità mettendo in crisi continuamente la difesa gialloblù. Si procura il rigore ed offre una grande occasione a Simeone per il raddoppio. Tanta qualità e grande personalità.



(dal 71' Dias 7: entra sul 4 a 0 come se la partita fosse ancora tutta da giocare. Corsa e determinazione che alla fine vengono premiate dal primo gol in Serie A).



Simeone 7: pronti, via sblocca subito il risultato con un facile tap-in da due passi. Lotta con la familiare "garra" su ogni pallone fino al 90'. Manca clamorosamente un'altra grandissima occasione al 15', ma per adesso va benissimo così.





All. Pioli 7: il rodaggio della Fiorentina sembra ormai terminato. Oggi la sua squadra vince e convince, facendo vedere tante buone cose soprattutto davanti.