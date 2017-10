Il 4-2-3-1 finisce in panchina per lasciare il posto a un più equilibrato 4-3-3. E il tecnico viola sta cominciando a lavorare in allenamento anche sulla difesa a 3 e a un possibile 3-5-1-1. Tre centrali del valore e dell’esperienza di Davide Astori, German Pezzella e Vitor Hugo darebbero, in questo senso, ampie garanzie. E Federico Chiesa potrebbe far coppia con Simeone. Un tandem tutto talento, grinta e gioventù. Ma per il momento la prima opzione è rimpolpare il centrocampo. Già alla ripresa del campionato ci sarà un complicato ballottaggio tra Marco Benassi (uno delle acquisti che stentano a decollare) e Riccardo Saponara. Due investimenti da quasi 10 milioni. Saponara sulla carta è un titolare inamovibile perché, oltre al suo valore assoluto, garantisce due opzioni tattiche: in fase di possesso si alza dietro alla prima punta e in fase di contenimento si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Il problema è che è molto lontano dalla condizione fisica migliore. Si parla di ancora un mese di tempo prima di averlo al cento per cento. La nuova formula non sarà l’unica novità. Vincent Laurini, a esempio, è di gran lunga preferito a Bruno Gaspar come terzino destro. Da chiarire la gerarchia per il ruolo di esterno offensivo. Una fascia spetta di diritto a Chiesa. Per l’altra in ballottaggio ci sono Cyril Thereau, il portoghese Gil Dias (eventuale alternativa a Chiesa) e il francese Valentin Eysseric. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.