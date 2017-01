Secondo quanto riferito da Sky Sport la Fiorentina è pronta a cedere in prestito il portiere Luca Lezzerini. Dopo l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta, per l'estremo difensore prodotto del vivaio viola si sono chiusi definitivamente gli spazi ed è pronto a scendere per sei mesi in Serie B per giocare e trovare quella continuità che fino ad adesso gli è mancata. Secondo l'emittente televisiva Lezzerini sarebbe quindi vicinissimo ad accettare la proposta dell’Avellino.