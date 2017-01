Appena lasciata la Fiorentina per mettersi in mostra ad Avellino, in Serie B, Luca Lezzerini a Radio Bruno ha raccontato le sue prime impressioni: "Avellino è una città passionale, cercherà di fare il meglio possibile, sono venuto qui per mettermi in mostra. Perché Avellino? Penso che sia una piazza importante ed una squadra che si ritirerà su. Se avrei potuto fare esperienza prima? Non guardo indietro, la scelta che ho preso a giugno è stata ponderata e ne sono contento, adesso ne ho fatto un’altra e vado per la mia strada. Se ho parlato con Sousa? Ci ho parlato prima di andare, mi ha fatto un grande in bocca al lupo e detto che crede in me, io l’ho ringraziato per le occasioni che mi ha dato. E’ rimasto un bel rapporto con lui. Bernardeschi-Chiesa? Berna ormai lo conosciamo, è un giocatore importante e sta diventando sempre più top player perché oltre alla corsa sta mettendo dentro gol, personalità e tecnica, può diventare un fuoriclasse. Federico Chiesa sta sorprendendo tutti, ha qualità veramente importanti. Obiettivo maglia viola? Per ora penso a fare il meglio possibile in questi sei mesi e poi vediamo a giugno".