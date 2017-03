Era da tempo in sospeso una questione economica tra Fiorentina e Roma, intorno alla posizione di Adem Ljajic e relativa al passaggio del serbo nella capitale, nell'estate del 2013: la società viola lamentava il mancato pagamento di un milione di euro, previsto dai bonus del contratto e oggi il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza che dà ragione proprio alla Fiorentina. Questo il testo riportato dal sito della Figc:



"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 marzo 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

(…) 21)N°. 129 -RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO LNP – SERIE A IN

MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL

CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA.

22)RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. ACGS DELLA SOCIETÀ ACF

FIORENTINA SPA CONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTODEL

PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2016-2017

in via preliminare dispone la riunione della vertenza n. 145 con la n. 129 per ragioni di

connessione.

Accoglie il ricorso della ACF Fiorentina Spa e condanna la AS Roma Spa al pagamento

dell’importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) oltre IVA ed € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00) a titolo di spese oltre accessori.

Ordina restituirsi la tassa".