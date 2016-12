Da anni i Della Valle cercano la strada buona per realizzare il nuovo stadio della Fiorentina ed il contorno commerciale e pochi giorni fa è stato presentato in Comune un nuovo progetto, relativo all'area nord della città di Firenze. Il Sindaco Dario Nardella ha commentato così questa iniziativa al Tgr: "E’ un passo in avanti, un punto positivo del bilancio 2016, in pochi ci credevano e invece è stato fatto. La Fiorentina ha presentato il progetto, ora valuteremo il livello di questa progettazione dopodiché andremo avanti con la variante urbanistica che libererà a Castello quell’area necessaria per la realizzazione dei mercati generali. I due percorsi vanno insieme, la progettazione dello stadio e dall’altro lato l’individuazione del terreno e la creazione dei nuovi mercati. Sono due opere necessarie che danno un volto nuovo a tutto il quadrante nord-ovest della città di Firenze".