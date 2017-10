Si preannuncia un “pomeriggio troppo azzurro” quello di domenica a Benevento, anche se a chiari riflessi viola. O almeno lo speriamo. In attesa del verdetto del campo, possiamo comunque dare un’indicazione di ordine cromatico sul prossimo impegno in campionato della squadra di Stefano Pioli: la Fiorentina giocherà al 'Vigorito' con la maglia azzurra. Scelta prevedibile ormai da qualche settimana, ma non scontata.Si chiude quindi il (primo) cerchio relativo alle quattro seconde maglie per la stagione 2017-2018, con il progetto “Quattro Quartieri, un Cuore Viola” – basato sulla tradizione del Calcio Storico Fiorentino – che abbraccia anche Santa Croce dopo aver fatto lo stesso con Santo Spirito (maglia bianca contro l’Inter), Santa Maria Novella (maglia rossa contro l’Hellas) e San Giovanni (maglia verde contro il Chievo). Lo riporta ViolaNews.com.