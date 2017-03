Presidente della Fiorentina Women's ed ex dirigente viola, Sandro Mencucci a Radio Toscana ha commentato le voci che avvicinano Bernardeschi all'Inter: "Non meritano neanche replica, lui e Chiesa loro non si discutono. E’ normale che un calciatore debba pensare anche alla propria carriera e salire di livello ma è anche giusto che ci sia riconoscenza per chi ti ha lanciato nel calcio e formato come calciatore. E loro hanno dimostrato di essere uomini. Stadio nuovo? So che è uno dei più bei progetti d’Europa anche perché rappresenterà Firenze. Della Valle distaccati da Firenze e Fiorentina? Li conosco da 15 anni, amano Firenze e la Fiorentina, poi se c’è una annata che va meno bene..può succedere".