Sandro Mencucci, consigliere d'amministrazione della Fiorentina, parla a Italpress dell'ex Borja Valero, finito all'Inter: "Borja ha fatto grandi cose per tutti noi, è stato un leader. Le motivazioni le ha spiegate ieri lui in conferenza stampa: alla Fiorentina ha fatto un buon lavoro e lo ringraziamo, ma ha fatto scelte diverse. Però vorrei riportare un po' di calma dopo tutti gli attriti degli scorsi giorni che sono da mettere da parte. Quando tornerà a Firenze lo applaudiremo, ma non vorrei creare casi che non ci sono",