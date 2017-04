Lega di serie A sempre più vicina al commissariamento. Sandro Mencucci, membro del Cda della Fiorentina, ammette che si tratta dell'ipotesi "che attualmente ha maggiori possibilità che si verifichi perché ci sono comunque ancora delle cose da cambiare". Il dirigente viola riconosce che non sarebbe il massimo ma "se l'obiettivo è quello di modificare la governance e renderla più efficiente, se dobbiamo ingoiare questa amara pillola, ovvero avere il commissario, per avere poi qualcosa di buono, ce ne faremo una ragione". Secondo alcuni presidenti di serie A è possibile trovare una quadra in Lega in termini di governance ma difficilmente si troverà in termini di divisione dei diritti televisivi. "La governance e i diritti tv sono due cose diverse ma collegate perché sfruttate come merce di scambio: io ti do la governance ma poi ti chiedo una ripartizione dei diritti televisivi diversa. La Fiorentina é una società che da sempre si è battuta per un cambiamento della governance in Lega perché, come ha detto anche il presidente Cognigni, secondo noi non funziona bene e potrebbe fare molto meglio".