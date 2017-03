La Fiorentina guarda al futuro per non pensare al presente. E' in arrivo per 5 milioni dal Partizan Belgrado il difensore serbo Nikola Milenkovic, 20 anni a ottobre, 195 cm di altezza per 92 kg di peso. Secondo Tuttosport, mancano pochi dettagli come sulla percentuale (15-20%) che spetterà al club croato su una futura cessione. La Fiorentina segue anche Dusan Vlahovic, classe 2000, addirittura accostato a Ibrahimovic: pronti 1,5 milioni per il baby che verrà lasciato un altro anno al Partizan.