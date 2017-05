Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe essere lontano da Firenze, ma ancora in Italia. Da giorni è uscita la notizia dell'interessamento del Milan che vuol dare al proprio allenatore, Vincenzo Montella, un attaccante di razza da inserire in rosa in vista della prossima stagione. E per l'appunto c'è anche il croato in lizza.



Pronti 35 milioni di euro per cercare di strapparlo alla Fiorentina. Basteranno per convincere il club dei Della Valle? Sull'ex Dnipro c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma quella cifra sembra fuori dal mercato, tanto più adesso che i cinesi del Tianjin Quanjian si sono ritirati dalla corsa.