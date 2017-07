S

Tutti quelli che stanno per uscirne annunciano:, lasciando intendere chissà quali malefici, quali stregonerie.. Dopo penoso andirivieni (sì, no, forse, ma…), ormai indirizzato al, ripeteva come un mantra “un giorno saprete la verità”, lasciando intendere chissà che. Arrivato a Milano, silenzio assoluto. Lo stesso dicasi per, che per mezzo campionato fa trapelare rivelazioni traumatiche sui, la società viola,. Una volta uscito, tutto dimenticato.L’ultimo caso è quello di, il più viola dei fiorentini;tatuato sul corpo, la moglie pazza di. A sentir lui, sembra costretto a andarsene dall’amata squadra. La sua confessione su WhatsApp fa il giro della città. Chi e che cosa lo costringono al doloroso esilio? “Appena tutto sarà finito, ve lo dirò” annuncia con le lacrime agli occhi.E, soprattutto, quale malefico sortilegio li costringe a promettere rivelazioni poi, puntualmente disattese?Ce lo facessero sapere. Mantenessero, appunto, le promesse di rivelazioni esplosive ogni volta puntualmente annunciate e puntualmente disattese.E questa casa è la Fiorentina, da cui sono costretti a fuggire, impauriti al punto tale da non voler nemmeno ricordare quel che hanno visto e vissuto?