Altro stop per Borja Valero. Lo spagnolo infatti ha lasciato l’allenamento a porte aperte del Franchi per via di una leggera distorsione alla caviglia. Borja aveva recuperato da un infortunio rimediato nella gara contro il Qarabag e si apprestava ad essere nell’elenco dei convocati per la trasferta di Pescara. La situazione verrà valutata nelle prossime ore ma difficilmente il centrocampista recupererà per la gara di domenica. Al suo posto dovrebbe giocare Vecino in coppia con Badelj.