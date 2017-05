Altro giro, altro striscione di protesta al Franchi per i tifosi della Fiorentina. E questa volta si alza il tiro. In primo luogo perché ad appenderlo sono stati i ragazzi del gruppo 1926 quello maggiormente rappresentativo della Curva Fiesole. E in secondo luogo anche per il messaggio contenuto all'interno: "2 giorni vi sono bastati? Correte o verrete bastonati", questo il testo. Il riferimento è ai due giorni di riposo concessi dalla società e dal tecnico ai giocatori, nonostante la sconfitta incredibile subita domenica contro il Palermo.