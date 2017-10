Una lista composta da tredici calciatori: Pantaleo Corvino sta stilando gli obiettivi per la Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Tra questi, anche tre giocatori del Napoli: Marko Rog, Emanuele Giaccherini e Lorenzo Tonelli. L'idea sarebbe quella di improntare la o le trattative sulla base del prestito. Il rischio, però, è che l'interesse per questi profili possa innescare una maxi-operazione per portare Federico Chiesa nelle file degli Azzurri. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.