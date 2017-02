La corsa per la panchina della Fiorentina sta per entrare nel vivo. La società viola ha deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo automatico del contratto di Paulo Sousa, in pratica sancendo il divorzio con il tecnico portoghese. E per il Corriere dello Sport c'è anche un'opzione che sarebbe clamorosa: quella del ritorno a Firenze di Claudio Ranieri, attuale artefice del miracolo Leicester.

​

Ranieri è in buona compagnia perché con lui ci sarebbero in lizza Di Francesco, Maran e Giampaolo, oltre al sogno quasi irrealizzabile, Sarri. Il quotidiano sportivo aggiunge anche il nome di Simone Inzaghi, il cui contratto però verrebbe automaticamente rinnovato qualora la Lazio raggiungesse un piazzamento in Europa League.