Giornata di riposo per i giocatori della Fiorentina: i viola, dopo essersi allenati ieri, all'indomani della gara contro l'Atalanta, hanno usufruito oggi di un giorno libero. Domani gli uomini di Stefano Pioli torneranno in campo per preparare la partita contro il Chievo in programma domenica alle ore 15:00.