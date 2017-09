Giornata divisa tra palestra e lavoro sia atletico che tattico, quest'ultimo incentrato sul possesso palla: la Fiorentina continua a prepararsi in vista della gara contro il Chievo in programma domenica alle ore 15:00. Prima della seduta di allenamento Gil Dias, Jordan Veretout, Giovanni Simeone e Cristiano Biraghi hanno sostenuto una seduta di shooting fotografico all'interno dello stadio 'Artemio Franchi' in favore di Save the Children, da anni partner della società viola.