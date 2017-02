Si è espresso così a Radio Blu l'ex viola Massimo Orlando sul momento della Fiorentina: "La rosa della Fiorentina dovrebbe essere un po’ più qualitativa e profonda: se non capiscono questo, non può essere centrato nessun risultato: si può vivacchiare vincendo la partita con la Juventus o con la Roma ma poi i risultati concreti difficilmente arrivano. In questi anni tante cose sono state mascherate dai risultati che sono arrivati, dai piazzamenti alla finale di Coppa Italia o le semifinali varie. Una volta finito un ciclo, la società deve avere le palle di uscire fuori e far partire il ricambio. Gli sbalzi di Sousa? Non è certo Antonio Conte, che ha sempre questa grande aggressività e grande forza di trasmettere ai suoi giocatori quello che prova lui. Da una persona intelligente come lui non mi aspettavo quelle esternazioni in cui ammise di aver avuto un black out".