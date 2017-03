Paulo Sousa lascerà la Fiorentina. La notizia non è ancora ufficiale, ma a fine stagione si separeranno le strade del club viola e dell'allenatore portoghese. Che questa sera ha cenato in un hotel di Firenze con Michele Puller, un dirigente italiano del Borussia Dortmund.



Il club tedesco sta cercando un nuovo tecnico che prenda il posto di Thomas Tuchel e il primo candidato è proprio Paulo Sousa, che da calciatore ha vestito la maglia del Borussia Dortmund, vincendo una Champions League nel 1997 in finale contro la Juventus. Anche i bianconeri avevano pensato a lui per il dopo Allegri (in corsa con Tuchel per sostituire Wenger all'Arsenal), ma poi hanno virato sul romanista Luciano Spalletti. Il valzer delle panchine è pronto a cominciare: chi aprirà le danze?