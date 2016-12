Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'importante match con il Napoli: "Il Napoli ha grande qualità ma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro squadre così. Stiamo cercando di fare il massimo per acquisire continuità nelle prestazioni. Borja Valero? Non ci sarà, purtroppo. Gonzalo Rodriguez, invece, si è allenato oggi ed è a disposizione. Sarri? Uno dei migliori interpreti del 4-3-3, un modulo in cui sono nato come calciatore. Loro erano partiti per giocare con un tipo di punta e ora stanno facendo molto bene con Mertens".



"I tifosi della Fiorentina rimpiangono lo scorso girone d'andata? Tanti fattori hanno inciso su questo calo ma sono cose sulle quali mi confronto col direttore (Corvino, ndr). Ora non è il momento di parlarne, dobbiamo concentrarci solo sul Napoli".