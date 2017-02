Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida con il Borussia Monchengladbach: "Il 'Gladbach è una squadra costruita per la Champions, l'arrivo di Hecking gli ha portato ancora più motivazioni. E' una squadra intensa con ottime qualità individuali. Ci servirà un'altra impresa e una gara perfetta anche nei momenti di difficoltà. Chiesa e Bernardeschi? Si è detto tanto su di loro. Sono di questa città, i loro valori si vedono sempre in campo. Parlo oltre alla qualità tecnica. Hanno voglia e piacere nel vincere per onorare la nostra maglia. Domani potranno regalarci il massimo del loro livello di gioco. Il mio futuro? Io affronto il futuro come sempre, cioè pensando al presente e a fare il meglio oggi, questa è l'unica cosa che posso controllare. Vogliamo prendere il massimo dalle performance individuali e collettive dei nostri ragazzi. Obiettivi? Il mio pensiero è vincere la gara di domani per andare avanti. Chi passa questo turno ha grosse possibilità di andare fino in fondo. Io sono un allenatore positivo, cerco sempre di dare questo messaggio ai ragazzi. Se vedo che i giocatori recepiscono e vogliono far bene è ancora meglio. Kalinic? Nikola ha già fatto capire di essere una persona straordinaria. Ha qualità umane e tecniche. Ha avuto un piccolo problema fisico, ha perso un po' di intensità e nell'ultima gara col Milan è tornato vicino al massimo. Gonzalo? Io voglio vederlo sempre come le ultime due partite. Fin quando sarà con noi sfrutteremo al massimo le sue qualità, spero che possa restare su questi livelli fino al termine della stagione. Obiettivo finale di Europa League? Noi abbiamo fiducia e vogliamo fare il meglio per onorare la società, la maglia e la città. Stiamo dando il massimo, ci crediamo. Passando questo turno avremo più fiducia e potremo arrivare fino in fondo".