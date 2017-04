La Fiorentina perde il derby contro l'Empoli 2-1 e nel finale il rigore concesso per fallo di Borja Valero su Pucciarelli non è andato giù ai tifosi viola. Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore Paulo Sousa ha chiesto un intervento della società: "Rigore nel finale all’Empoli? Deve commentare la società, non io. Devo dire che noi possiamo commettere degli errori, ma non dobbiamo mai girare le spalle quando le cose non vanno bene. L’arbitro ha girato le spalle e non ha salutato nessuno".



CAMBI - "Sostituzioni di Bernardeschi e Saponara? Abbiamo cercato di farli giocare insieme e sapevamo di correre i nostri rischi cercando di vincere questa partita. Abbiamo cercato di accelerare sempre troppo il gioco e abbiamo compromesso il controllo delle gare. L’Empoli ha creato delle opportunità importanti. Non è una questione di attitudine, ma di caratteristiche dei giocatori".



EUROPA LEAGUE - "Ci giocavamo l’Europa? Giochiamo per vincere ogni partita, abbiamo messo in campo giocatori che hanno qualità per vincere le partite».