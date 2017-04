I nove punti che separano la Fiorentina dall'accesso all'Europa non spaventano il tecnico viola Paulo Sousa, che affronta il Palermo domani: "Io penso sempre di dover fare un goal in più degli avversari. Bisogna fare attenzione all'atteggiamento degli avversari, chiudono gli spazi e lavorano con i duelli. Il Palermo non vorrà retrocedere in casa e dobbiamo dare il massimo a livello tecnico, tattico e mentale. Sappiamo quello che dobbiamo fare: lavorare bene per vincere le partite. Noi cerchiamo di vincere ogni gara per fare i conti alla fine". Tornando alla vittoria contro l'Inter di sabato scorso: "Gli ultimi due goal con l'Inter sono un calo di attenzione, dopo la capacità di creare e dominare che avevamo mostrato. Dopo ci è toccato anche aumentare l'intensità agonistica fino alla fine, per vincere meritatamente".