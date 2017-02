No ripetuto alla Cina, netto ed inequivocabile. Nikola Kalinic ha una sola parola e non se ne andrà a giocare in Oriente. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea a chiare lettere il fatto che il centravanti resterà a Firenze fino a giugno, nonostante il Tianjin Quanjian ci abbia provato a più riprese a convincerlo a partire, riempiendolo di soldi fino alla testa.



​A giugno poi, si legge ancora sul quotidiano sportivo, si dovrebbe aprire un nuovo capitolo della carriera di Kalinic: via dalla Fiorentina verso un campionato a lui più gradito, tipo la Premier League.