Stefano Pioli di sicuro sta facendo un pensierino al ragazzo cresciuto nella Sestese - e ora nella Primavera della Fiorentina - Gabriele Gori, che potrebbe giocare qualche pezzetto di partita in prima squadra da qui alla fine del campionato. Ottimo torneo di Viareggio anche per Sottil, esterno veloce e tecnico, mentre prima di questa sfida la squadra di Bigica aveva mostrato qualche problema in difesa, considerate le assenze di Cerofolini e Hirtsov, convocati nell’Under 19. Fondamentale - scrive La Repubblica - anche l’apporto dell’albanese Lakti, centrale di centrocampo devoto al sacrificio, e di Diakhate, un discontinuo che però quando decide di esserci può fare la differenza, per fisico e qualità tecniche.