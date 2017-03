Paulo Sousa probabilmente non sarà il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo. C'è chi si è già fatto avanti per sostituirlo. Beppe Iachini, esonerato ad ottobre dall'Udinese, ai microfoni di Radio Blu ha detto: "Per quello che è stato il mio percorso in viola da calciatore, sarebbe davvero bello allenare la Fiorentina. Ho affetto per i colori e per la città. Lasciamo però che le cose maturino con i tempi giusti".