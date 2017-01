Secondo quanto appreso da Calciomercato.com è tutto fatto fra Fiorentina e Atalanta per il trasferimento in prestito biennale di Marco Sportiello. L'unico dettaglio mancante è legato al sostituto che l'Atalanta sta cercando sul mercato del portiere italiano. La formazione bergamasca sta infatti aspettando il sì dell'Aston Villa per il prestito biennale di Pierluigi Gollini e solo quando chiuderà questa trattativa darà il via libera all'addio di Sportiello.