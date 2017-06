Gigio Donnarumma ha deciso di non rinnovare con il Milan aprendo dunque alla cessione nel corso di questa estate. Ecco, questo è l'unico punto di contatto che c'è con la situazione di Federico Bernardeschi con la Fiorentina. Infatti in casa Milan non hanno ancora digerito il NO e la delusione è forte nei dirigenti rossoneri, che speravano in un lungo matrimonio con Donnarumma.



MONEY - Ma è sempre anche una questione di soldi, motivo per cui Donnarumma andrà da un'altra parte e probabilmente perché Bernardeschi prenderà la stessa strada. Nel caso del 10 viola, dietro c'è una Fiorentina che non storce il naso di fronte ad una possibile cessione da 50 milioni di euro, insomma in questo caso i soldi tolgono ma i soldi danno. A Corvino non rimane che aspettare la fine dell'Europeo Under 21 per prendere atto della scelta di Bernardeschi e soprattutto, tramite il suo procuratore, sapere le offerte che sono arrivate che però devono essere da 50 milioni in su per essere prese in considerazione.



OFFERTE - Ad oggi solo la Juventus si è fatta avanti con un'offerta più o meno ufficiale da 40 milioni più Rincon, che la Fiorentina ha rifiutato per il motivo scritto sopra. Ora si aspettano le offerte degli altri club, a partire dall'Inter che prima cederà Perisic, per passare poi a quelle di Chelsea e Paris Saint-Germain. Le pretendenti non mancano e la Fiorentina spera di scatenare un'asta per assicurarsi l'entrata migliore.