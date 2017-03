Joshua Perez, esterno offensivo statunitense della Fiorentina, ora impegnato al Viareggio, parla a beIN Sports della sua avventura in maglia viola: "Ho scelto la Fiorentina perché mi ha fatto sempre sentire in una grande famiglia. E' una grande società di Serie A e rappresenta una sfida difficile. Penso di poter giocare e dimostrare il mio talento in Italia. Esordio con l'Inter? Mi viene ancora la pelle d'oca se ci ripenso, non dimenticherò mai quel momento. Alla Fiorentina sono felice e sto lavorando duro. Nazionale? Oggi sono concentrato sul club, ma sarebbe bello se mi convocassero".