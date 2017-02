Il difensore del Betis, Cristiano Piccini, è stato raggiunto dai microfoni di La Nazione ViolaWeek. Ha parlato della sua attuale esperienza e del suo legame con la Fiorentina: "Vengo da un ko duro da superare, la scorsa stagione doveva essere quella della mia consacrazione ma così non è stato. A Firenze credo che adesso qualcosa sia cambiato sui giovani: vedo che tanti ragazzi stanno trovando spazio, l’esempio più bello è sicuramente Chiesa che sta giocando davvero tanto, pur essendo molto giovane. La Nazionale? Magari, sarebbe davvero un sogno per me indossare la maglia azzurra e rappresentare il mio Paese. Joaquin? Molto spesso parliamo di Firenze. Ogni tanto prova anche a parlare in italiano ma non gli riesce perché non lo ha mai imparato fino in fondo. L’altro giorno abbiamo ricordato il suo gol contro la Juventus, mi ha detto di non aver mai vissuto un’emozione come quella. Gli manca molto Firenze, soprattutto il mangiare italiano. Il mio futuro? I viola possono vantare su di me ancora un diritto di recompra, ma solo fino a giugno. Certo, se fino adesso la società ha scelto di non puntare su di me non vedo perché dovrebbe farlo in futuro. Diciamo che sul capitolo Fiorentina personalmente ci ho messo una pietra sopra; poi se un giorno dovesse capitare l’occasione di tornare, ci penserò"