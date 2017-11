L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la SPAL: "Non possiamo più parlare delle due sconfitte arrivate contro Crotone e Roma, abbiamo lavorato molto durante la sosta e abbiamo preparato bene questa sosta dal quale vogliamo tornare con un risultato positivo. La squadra è consapevole di ciò che può mettere in campo, abbiamo una nostra identità ma nelle ultime due uscite non lo abbiamo dimostrato per 95 minuti. Siamo una squadra nuova e giovane, è normale che si possano certe situazioni non perfettamente codificate e continue. La sosta è stata utile per lavorare, ma è altrettanto vero che ci hanno tolto 12-13 giocatori. Cerchiamo di lavorare per crescere e migliorare, per disputare partite al massimo ma non è detto che troveremo sempre continuità. Adesso non avremo più soste fino al 6 gennaio, la valutazione sarà più completa in quel momento. Mercato? Stiamo cercando di costruire basi importanti e solide da migliorare in futuro per ottenere risultati sempre migliori, l’obiettivo è migliorare i giocatori che ci sono in rosa fino alla sosta e questo ciclo di partite ci permetterà di farlo. Sono felice per il rinnovo di Chiesa, è il segnale che si vuole costruire qualcosa di importante nel presente e nel futuro. Anche lui come tutta la squadra può avere momenti alti e bassi come è normale per la sua giovane età. Do fiducia ai giocatori che ci danno garanzie, Federico sta giocando in maniera convincente e può crescere ancora tanto. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene, non riusciremo a recuperare Badelj e Thereau ma domattina faremo un provino per vedere se portare o meno Laurini in panchina. Badelj? Giocherà Sanchez suo posto, le caratteristiche sono diverse ma lo spessore del calciatore è lo stesso. Obiettivi? Quest’anno cerchiamo di costruire e capire quali giocatori potranno fare parte di questo percorso di crescita, l’obiettivo è concreto e quotidiano ed è quello di lavorare per il futuro mantenendo la nostra ambizione e provare a vincere le partite. La cosa che dispiace è che nelle ultime partite sono stati gli errori nostri a ingigantire le prestazioni degli avversari".